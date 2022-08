O Prefeito Valdemar Gamba acompanhou na tarde de segunda-feira (01.08) os trabalhos de preparação do terreno para a fundação e início das obras de construção do novo Hospital Regional de Alta Floresta.

A nova unidade médica é uma das principais conquistas da atual gestão e tem o apoio total do Governo do Estado que destinou através da uma ação conjunta do deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho, o deputado federal Neri Geller, e o senador Carlos Favaro mais de R$ 112 milhões para a construção do hospital.

A unidade de saúde contará com 111 leitos de enfermaria e 40 unidades de terapia intensiva adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade.

O hospital Regional de Alta Floresta terá ainda 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia.

O Prefeito Valdemar Gamba destacou a importância do novo hospital para a população de Alta Floresta e toda a região. “Estamos acompanhando o andamento de uma obra que por muitos anos foi desejada e cobrada pela população de Alta Floresta e da região. O nosso desejo sempre foi proporcionar melhores condições de atendimento na saúde para a nossa população e estamos empenhados neste propósito contando sempre com o apoio do Governo de Mato Grosso e dos nossos deputados e senadores”, ressaltou.