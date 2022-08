O caso foi denunciado pela professora de uma das vítimas, que relatou os abusos que vinham ocorrendo contra as três irmãs, de 04, 07 e 11 anos. Duas pessoas foram presas, a mãe das crianças e o irmão mais velho, um jovem de 18 anos. As crianças relataram ao Conselho Tutelar que a mãe, de 35 anos, sabia dos abusos e não impedia.

Uma das crianças relatou a professora, que acionou o Conselho Tutelar do município de Carlinda, conforme registro da Polícia Militar, as vítimas disseram que os abusos eram frequentes e que a mãe sabia das violências sexuais que filho mais velho cometia contra as meninas e que não tomava providências a respeito.

Diante os relatos, o jovem e a mãe foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.