Um motorista ficou ferido após capotar veículo Ecosport que dirigia na MT-325, em Alta Floresta. O veículo atingiu um monte de terra que havia no meio da rodovia. De acordo com informações repassadas ao site Nativa News, o acidente aconteceu por volta das 20h de ontem.

O motorista seguia da Pista do Cabeça sentido a Alta Floresta quando deparou com monte de terra no meio da rodovia vindo a colidir e capotar. O Corpo de Bombeiros foi acionado via 193 para atender a ocorrência. O condutor de 44 anos encontrava-se sentado dentro de outro automóvel e estava lúcido de orientado, porém reclamava de dor na região dorsal.



Diante dos fatos foi realizado procedimento de restrição de movimento da coluna cervical para o transporte até o Hospital Regional de Alta Floresta onde a vítima ficou sob cuidados da equipe médica.