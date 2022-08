O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, disponibilizou apoio financeiro para até 37 municípios que fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro.

Os municípios interessados fizeram projetos conforme critérios e objetos de aporte, conforme regulamentação descritas na Resolução n°010/2022/CEDTUR (Conselho Estadual de Desenvolvimento do Turismo).

O município de Alta Floresta, por meio da Direção de Turismo da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, teve aprovado dois projetos, sendo um de Qualificação para o turismo e outro para Promoção e Divulgação do Turismo.

No Projeto de Qualificação para o Turismo, a proposta foi a Capacitação/Qualificação para a comunidade local e o trade turístico (pessoas do trade que atendem aos grupos relacionados ao ecoturismo e turismo de observação de aves - birdwatching) e turismo no meio rural de Alta Floresta-MT.

Por sua vez, ao Projeto de Promoção e Divulgação do Turismo, a proposta foi a criação de banco de imagens fotográficas e vídeos de atrativos turísticos de Alta Floresta-MT para a produção de peças de marketing turístico.

Fizemos um dos projetos voltados para a promoção e divulgação, pois o turismo é um bem de consumo predominantemente abstrato (intangível) e, por isso, por meio de apresentações de fotografias e imagens aos consumidores potenciais (turistas), poderemos ampliar a demanda pelo turismo de Alta Floresta e, consequentemente, gerar mais empregos e renda ao setor.

Nessa perspectiva, segundo alguns pesquisadores, o que induz o turista à sua compra são as promessas de satisfação que o destino turístico pode oferecer (Bignami, 2002; Day et al., 2002; Paiva, 1995; Ruschmann, 1990; Spotts et al., 1998), bem como a motivação que o turista terá para essa viagem (Swarbrooke & Horner, 2002).

Logo, a imagem do destino turístico é uma característica determinante no processo de decisão de compra do consumidor turístico (Bignami, 2002; Leal, 2004; Spotts et al., 1998).

Ao Poder Público cabe prover estrutura básica (saúde, segurança, saneamento etc.), estrutura específica (acesso e manutenção de atrativos públicos), orientar e qualificar a comunidade e trade turístico, promover e divulgar o destino, regulamentar a atividade e, principalmente, planejar políticas públicas estabelecendo objetivos, metas e diretrizes macro e micro, tendo em vista o desenvolvimento amplo da atividade no seu território.

Sobre o projeto de qualificação profissional, demos mais um passo, pois a demanda de cursos é alta, e queremos oportunizar cada vez mais cursos que atendam ao setor de turismo.

No município de Alta Floresta atualmente há os seguintes dados de prestadores de serviços regulares no CADASTUR (MTUR): 08 Agências de Turismo; 08 Guias de Turismo; 07 Meios de Hospedagens; 04 Prestadores Especializados em Segmentos Turísticos; 05 transportadoras turísticas; 02 empreendimentos de Apoio ao Turismo Náutico ou à Pesca Desportiva; 01 organizadora de eventos, Casa de Espetáculos e Equipamento de Animação Turística; 03 Restaurantes; Cafeterias, Bares e Similares. Porém, considera-se uma quantidade aquém do razoável ao considerarmos o potencial turístico do Município.

Cumpre lembrar que os segmentos que são obrigatórios o CADASTUR são: Guias de turismo, Acampamentos Turísticos, Agências de Turismo, Meios de Hospedagem, Organizadoras de Evento, Parques Temáticos e Transportadoras Turísticas. No município temos mais prestadores de serviços, porém que não se inscreveram no CADASTUR.

Ademais, no município há também condutores ambientais locais em algumas comunidades rurais, assim como na área urbana. Salienta-se que muitos deles já receberam qualificações de trilhas e turismo no meio rural pelo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), pelo Seciteci ou IFMT, porém continuamos com demanda alta para o segmento de ecoturismo e turismo no meio rural.

A qualificação profissional poderá somar ao trabalho já realizado pelos prestadores de serviços, que já atuam como guias de turismo e condutores de turismo local.

Sobre algumas demandas do setor de turismo de Alta Floresta, no setor aéreo, por exemplo, o município possuí um aeroporto administrado pela COA – Centro-Oeste Airports, e de acordo com a empresa, no ano de 2019 (pré-pandemia), o Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias, teve 31.103 Embarques e 30.567 desembarques, sendo o total de 61.670 pessoas no setor comercial. Quanto ao setor privado, foram 2.054 embarques e 1.968 desembarques, totalizando, assim, 4.022. Já no ano de 2020, ocorreram 17.335 embarques e 16.719 desembarques, sendo o total 34.054 pessoas no setor comercial. Nos voos privados ocorreram 2.091 embarques e 2.033 desembarques, com total 4.124 passageiros, de acordo com dados da COA (2020).

Desta forma, observamos que temos oferta e demanda de serviços turísticos, justificando-se a capacitação e qualificação dos profissionais guias, condutores de turismo e prestadores de serviços turísticos, pois o município também é referência internacional no birdwatching e ecoturismo, tendo a natureza como atrativo, também consideramos a crescente busca pelo mercado de turismo no meio rural.

Dados relevantes, que entram no segmento turístico de observação de aves, são que no município de Alta Floresta podem ser avistadas mais de 583 espécies de aves que já foram catalogadas. Esse número representa cerca de 30% da lista de aves do Brasil, de acordo com o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, (CRBO,2014).

Neste contexto, o município de Alta Floresta destaca-se por estar inserido no bioma da Floresta Amazônica, que possui rica biodiversidade de fauna e flora, que são atrativos que se destacam como produtos locais.

Deste modo, compreendendo o papel da Prefeitura Municipal de Alta Floresta- MT, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, a Direção de Turismo apresentou estes projetos.