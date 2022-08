A Polícia Civil de Sorriso cumpriu, na manhã de quinta-feira (4), mandado de prisão contra dois homens, no bairro Jardim Primavera. Ambos foram detidos com pistola e munições, além de porções de entorpecentes. De acordo com o delegado Eugênio Rudy, eles são suspeitos de possível envolvimento em homicídios recentes na cidade, mas ainda será investigado após a perícia fazer o confronto balístico.

“Houve apreensão de arma de fogo que possivelmente tem envolvimento com os últimos homicídios ocorridos aqui em Sorriso. Decorreu na busca e apreensão domiciliar, esse suspeito estava ostentando nas redes sociais duas pistolas, onde falava que era (de uma facção). Representamos pela busca e apreensão domiciliar, o juiz deferiu e fizemos o cumprimento. Localizamos uma pistola que iremos mandar para perícia para fazer o confronto balístico que se de fato tem envolvimento com esses últimos homicídios”, explicou.

De acordo com o Rudy, um dos suspeitos tem extensa ficha criminal “Quando menor, um deles tem pelo menos 17 procedimentos que tramitam ou tramitaram. Esse inclusive foi o fator que fez representar pela prisão preventiva dele. Acreditamos que tenham ou fornecido a arma de fogo para a prática dos homicídios ou participado efetivamente, mas isso está em investigação. Eles não estão sendo autuados por homicídios e sim pelo crime de tráfico, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo”, detalhou.

O delegado destacou ainda que a arma localizada tem registro de furto. “Essa arma foi subtraída em Alta Floresta em maio deste ano. Vamos ainda interrogá-los, fazer o confronto balístico e dando positivo aí sim entraremos com investigação de homicídio”, finalizou.