Deyvid Celestino Santos, 18 anos, faleceu na tarde desta quinta-feira, após sofrer um acidente no trator com que trabalhava, em uma fazenda na comunidade Trevo Ouro Verde, em Colíder. Ele estava trabalhando sozinho no trator e tudo indica que teve sua camisa enroscada no triturador de ração que estava acoplado ao trator e foi arrastado.

Algumas horas depois, os trabalhadores da fazenda estranharam a ausência do jovem e saíram para procurar, encontrando-o já sem vida. O corpo foi encaminhado para o IML de Alta Floresta e o sepultamento deverá ocorrer hoje, em horário ainda a ser definido, em Colíder.