O evento, que tem parceria com academia Studio Ritmus, está com inscrições abertas.

A cidade de Alta Floresta será palco do 1º Extremo Nortão, Edição Mestre Shaolin, maior encontro de Artes Marciais de Mato Grosso, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de outubro e será uma confraternização entre os praticantes do esporte, dando espaço para todos os estilos. Com a participação de atletas de 12 países, alimentação, inscrições e alojamentos serão gratuitos. A expectativa é tenham 32 espaços de luta entre tatames, ringues e octógono, onde 8 estilos de artes estarão acontecendo simultaneamente.

O intuito do evento é mostrar a potência de Mato Grosso nas Artes Marciais e potencializar para que ele seja reconhecido nacionalmente, assim como as cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. "Queremos colocar nosso Estado nesse celeiro, que tem produzido tantos bons atletas, que hoje já lutam e competem internacionalmente, mas ainda não têm essa visibilidade diante da população", destaca o coordenador geral do evento e atleta, Zé Eskiva.

O grande diferencial é que, além de o atleta ganhar medalha e o certificado de participação, os campeões de todas as categorias recebem a carta-convite para participar do US Open ISKA Championship, que é atualmente o maior evento de Artes Marciais de todo o planeta, realizado na Disney World, localizada nos EUA em Orlando (Flórida), transmitido para 52 países e assistido em todos os Continentes.

O evento, que acontece no Complexo Esportivo de Alta Floresta, é realizado pelo Movimento Vambora em parceria com a academia Studio Ritmus, e já conta com inscrições de atletas de 12 países, sendo eles: Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Espanha e países da América do Sul, dando à população do Estado e aos atletas a oportunidade de conhecer vários estilos de Artes Marciais.

Para a presidente do Movimento Vambora, Silvana Cordova, a realização desse encontro fortalece as artes marciais no nosso Estado, possibilitando que atletas alcancem cada vez mais reconhecimentos nacionais e internacionais. “É com esse intuito que o Movimento Vambora atua sempre, buscando oportunizar a ocupação de novos espaços”, destaca ela.