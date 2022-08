Uma casa e um veículo de passeio ficaram destruídos após pegarem fogo na tarde de ontem quinta-feira (4) no setor de chácaras Santa Rosa, vicinal 1ª Norte em Alta Floresta A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionado através do 193 para atender ocorrência de incêndio em pastagem, ao chegar no local já se deparou com o fogo de grandes proporções, onde foi iniciado o combate.

As chamas já haviam consumido a residência e um automóvel, possivelmente um Palio, o proprietário estava no local e informou que o fogo se aproximou muito rápido, devido ao vento, onde não houve tempo para retirar o veículo e nem os pertences.

A residência era muito próxima da área de mata, possivelmente foi a causa para que o fogo viesse rapidamente consumir a residência e o veículo, o local não tinha aceiros. O fogo consumiu aproximadamente 15 alqueires, apesar dos danos, não houve feridos.