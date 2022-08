No dia 8 de outubro completará um ano do desparecimento do operador de máquina, Josivan Maicon. Ele que tem parentescos em Carlinda, mas estava sempre em Alta Floresta, saiu da casa da ex-namorada com uma moto da irmã, foi para o Bairro Jardim Panorama onde visto pela última vez por volta das 16 horas da data do desaparecimento. Essa semana a Biz de cor vermelha foi encontrada, dentro de um córrego, na Vicinal Céu Azul. A Polícia agora, com apoio do Corpo de Bombeiros, faz buscas pelo corpo.



A Polícia Civil, Divisão de Homicídios já recebeu desde os primeiros dias a informação de que Josivan teria executado. Muitas buscas foram feitas, mas o corpo nunca foi encontrado. Agora, depois de quase dez meses a informação da localização da motocicleta.

O local é um rio e o veículo teria sido retirado da água por alguns elementos desconhecidos. Depois ficou abandonado no mesmo lugar. Uma equipe da PM ainda foi acionada até o cenário, mas ao checar a placa e não constar queixa de furto ou roubo, retornou, mas dois dias depois foi descoberto que era a moto que estava com Josivan, ‘reascendendo’ as diligências de buscas pelo corpo.



“A gente espera agora que o corpo seja encontrado, pois não temos mais esperança de encontra-lo com vida”, comentou uma irmã. A Polícia Civil na tarde desta sexta-feira retornou ao local com equipe de mergulho do corpo de bombeiros para a caçada no rio. Mas nada foi encontrado.