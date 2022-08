O veículo ficou completamente destruído pelas chamas, fato ocorrido no final da tarde desta sexta-feira (05) na praça de pedágio 3 na rodovia MT-208, entre os municípios de Carlinda e Alta Floresta. Apenas danos materiais foram registrados.



Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o veículo Kombi seguia sentido ao município de Alta Floresta, quando se aproximava da praça foi percebido que havia fumaça do motor, quando parou para o pagamento do pedágio às chamas tiveram início.



Corpo de Bombeiros foi acionado, as chamas foram controladas por pessoas que ali estavam até a chegada dos militares. O fluxo de veículos ficou impedido até que as chamas fossem debeladas e o veículo removido.