O município de Alta Floresta foi representado no 5º Seminário de Educação Infantil da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação em Mato Grosso (UNDIME-MT), no 2º Encontro dos Dirigentes Municipais de Educação do Centro Oeste e no 3º Seminário de Alfabetização pela Secretária de Educação, Lucineia Martins de Matos, pelas Assessoras Pedagógicas da Educação Infantil, Selma Regina e Elaine Cristina, e pela Coordenadora do Alfabetiza Alta Floresta, Irene Duarte.

Os eventos aconteceram de 2 a 5 de agosto em Cuiabá e reuniu dirigentes, gestores e profissionais da educação de vários municípios de Mato Grosso e apresentou como Tema: Educação de hoje e do futuro: um olhar sobre os rumos que precisamos tomar.

O Regime de Colaboração foi enfatizado, com destaque para a importância de mecanismos de coordenação e cooperação que possibilitem a implementação de boas políticas educacionais, ideia principal que resultou na inclusão desse conceito na Constituição de 1988.

Os eventos também enalteceram a importância de o Estado implantar um Regime de Colaboração com os municípios visando o aprendizado dos alunos e classificou esta política como propósito atual. O objetivo foi discutir temáticas que contribuam para que os gestores planejem ações educacionais priorizando uma educação de qualidade, equidade, inclusiva para todos. Direitos previstos no artigo 6º da Constituição Federal, como direito sociais a educação, saúde, a alimentação e o trabalho também foram destacados.

“Fiquei muito feliz e satisfeita nesse encontro, pois todas as palestras e indicadores para elevar os índices da alfabetização trouxeram a neurociência como foco e nós com a implantação do método IntraAct Brasil através do Alfabetiza Alta Floresta, saímos na frente, com uma Educação que priorize o aprendizado das crianças acompanhando o ritmo de evolução em que vivemos. Nenhum a menos esse é o nosso lema na busca da alfabetização na idade certa”, ressaltou a secretária Lucineia Martins de Matos.