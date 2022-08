Criminosos armados renderam um empresário e roubaram cerca de R$ 25 mil e dois aparelhos celulares em um escritório de uma madeireira no bairro Jardim Universitário, em Alta Floresta, às 16h desta sexta-feira (5).

Segundo a ocorrência, vítima de 46 anos compareceu na Central de Operações relatando que foi assaltado dentro do escritório de sua madeireira. Ainda de acordo com a ocorrência, a vítima disse que dois homens usando capacete, trajando moletom e com arma de fogo em punho (revólver) invadiram o local e anunciaram o assalto.

Os criminosos levaram uma quantia no valor aproximadamente R$ 25 mil e dois aparelhos celulares. Os suspeitos deixaram o local em uma moto biz de cor vermelha sem placa. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil.