O caso foi registrado pela Polícia Militar como lesão corporal, o homem de 70 anos ficou sob cuidados médicos e duas mulheres foram conduzidas à Delegacia de Polícia Judiciaria Civil para as providências cabíveis. O trio se envolveu em uma briga em um bar, a mulher acabou atingindo o homem com golpe de taco para evitar uma tentativa de esfaqueamento.

O fato ocorreu no setor F, área central do município de Alta Floresta na tarde deste sábado (06). A mulher informou aos militares que o suspeito de 71 anos chegou ao estabelecimento com uma faca em mãos, ameaçando “furar” todos que estavam no bar. Em determinado momento o idoso avançou contra a mulher, que se apossou de um taco de sinuca e desferiu golpes contra o suspeito até cessar a ação do mesmo.

Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 14h14, no local se deparou com a vítima ao solo com ferimento no crânio e aparentando uma fratura na perna direita. Foi prestado os primeiros atendimentos e encaminhado ao Hospital Regional onde ficou sob cuidados médicos.

Diante os fatos o caso foi registrado pela Polícia Militar e duas mulheres, com idades de 23 e 24 anos, uma relacionada como vítima/suspeita e outra apenas como suspeita, foram encaminhadas à Delegacia para as devidas providências.