Homem recebe ligação de vizinho informando furto em sua residência e acaba atropelando suspeito durante a fuga. Caso registrado pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (07) no setor Industrial em Alta Floresta. O suspeito de furto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e deixado sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin.

Conforme registro da Polícia Militar, o homem estava em uma festa, onde prestava serviço, quando recebeu a ligação de um vizinho informando u havia um homem o interior de sua residência. Imediatamente o homem pegou seu veículo e se deslocou até a residência.

Ao se aproximar da residência viu o suspeito, conhecido do meio policial coo “Neguinho do Blindex”, deixando o local com uma mochila nas costas. O suspeito tentava fuga quando o homem o atingiu com o seu veículo. Então a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados.

O suspeito de furto foi encontrado pela guarnição do Corpo de Bombeiros, consciente, porém desorientado, apresentava contusão na face, corte contuso nos lábios, sendo encaminhado a hospital.