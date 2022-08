O grande monumento histórico cultural, um dos principais atrativos turísticos do município de Alta Floresta deverá estar de "cara nova" nos próximos dias. A prefeitura publicou no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso o resultado do processo licitatório para reforma da aeronave Douglas DC3.



Instalada no centro da cidade, a aeronave que faz parte da construção da história do município foi reformada e tombada patrimônio, atualmente fechada para visitação, a aeronave há cerca de 04 anos recebeu a última reforma. No interior funciona uma videoteca, onde visitantes podem conhecer melhor a sua história.



O processo publicado prevê a reforma completa do avião, desde a revitalização da pintura externa, até a revitalização interna com a troca de assoalho, poltronas e janelas, garantindo um ambiente mais seguro aos visitantes. O valor licitado é de R$ 88.400,99, não foi informado quando os trabalhos terão início.

O avião Douglas DC-3 versão cargueiro C-47 tem grandes serviços prestados em Alta Floresta e no Mundo, fabricado em 1942 nos Estados Unidos pertenceu a Cruz Vermelha Internacional e foi usado durante a 2º Guerra Mundial, logo que terminou a guerra foi para a força aérea de Belém no estado do Pará e no final dos anos 70 os aviões começaram a ser vendidos pela força aérea Brasileira, e em Alta Floresta devido à descoberta do ouro, o avião foi adquirido tornando essencial para a população, entre 1980 e 1985 o Douglas DC-3 era muito usado para transportar colonos, garimpeiros e cargas. No dia 28/01/2006 o avião foi doado ao município pelos pilotos e proprietários Wilson Clever Lima e William José Lima (Irmãos Metralha).