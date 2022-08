Uma explosão seguida de incêndio atingiu a subestação de energia do município de Colíder. O fato ocorreu agora há pouco, no mesmo momento que uma chuva fora de época começou a cair. Por sorte ninguém ficou ferido. A cidade chegou a ficar sem energia em sua totalidade. Bombeiros e funcionários da Energisa estão no local onde ainda se encontram alguns focos de incêndio.

A energia elétrica caiu em toda a cidade por cerca de 30 minutos. Em alguns bairros, a energia já voltou. De acordo com as informações, o incêndio atingiu um capacitor. Equipes de Sinop e Alta Floresta estão se deslocando para o município e a previsão do reestabelecimento total dos serviços é de até cinco horas.