O desaparecimento de quatro jovens foi registrado junto a Polícia Militar na manhã do último sábado (06) pelo proprietário da empresa onde prestavam serviços. Os quatro foram vistos na madrugada de sexta-feira, os jovens, vindos do estado do Paraná, estavam instalados no município há cerca de uma semana.

Na manhã de sábado o veículo Voyage, pertence aos jovens, foi encontrado próximo ao local conhecido como assentamento Araguaia, completamente consumido por chamas. Desde então, Jeferson Vale Paulino, Alan Rodrigues Pereira e João Vitor da Silva, moradores de Doutor Camargo e Caio Paulo da Silva de Campo Mourão não foram mais encontrados.

Já na manhã desta segunda-feira (08) a polícia foi acionada informada de que próximo a entrada de uma fazenda as margens da rodovia MT-208 foram encontrados quatro corpos masculinos, com marcas de execução.

Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil se deslocaram até o local, que foi isolado para a chegada da Perícia Oficial e Identificação Técnica, que deve confirmar se os corpos encontrados são dos jovens desaparecidos no final de semana.



O caso passa a ser investigado.