Uma grande e forte frente fria e um ciclone extratropical se organizam sobre o centro-sul do Brasil. Esta frente fria avança sobre o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil nesta terça-feira, enquanto o ciclone fica no Sul do Brasil e provoca muita chuva. Áreas de instabilidade crescem também no Norte do Brasil e no litoral leste do Nordeste.

Câmeras do Climaaovivo captaram as densas nuvens de chuva que se formaram na região de Nova Bandeirantes, em Mato Grosso, em 8/8/2022

Previsão do tempo para 9/08/2022 - terça-feira

Terça-feira com tempo muito instável em toda a Região Sul por causa da atuação de um ciclone extratropical, associado a uma frente fria. Chove no decorrer do dia em toda a Região, com alerta para chuva muito volumosa no litoral e sul de Santa Catarina. Chove forte também no Paraná e no leste/nordeste do Rio Grande do Sul. A temperatura fica amena e tem risco de vento forte na Região.

Na Região Sudeste, uma frente fria deixa o tempo muito instável em São Paulo e chove em todas as regiões do estado. Dia com muitas nuvens, chuva a qualquer hora no Triângulo Mineiro, no Sul de Minas e na Zona da Mata Mineira, no estado do Rio De Janeiro. Muitas nuvens na Grande Belo Horizonte e no sul do Espírito Santo, mas sem chuva. O sol e o calor predominam nas outras áreas capixabas e mineiras.

Quase toda a Região Centro-Oeste tem um dia com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. O sol e o tempo seco ainda predominam no Distrito Federal e no norte e leste de Goiás. O dia fica nublado e chuvoso no no oeste, centro e leste de Mato Grosso do Sul. A temperatura está em declínio neste estado e em Mato Grosso e no centro, sul e oeste de Goiás.

Quase toda a Região Norte tem uma terça-feira com períodos de sol e pancadas de chuva. O Tocantins, o centro, sul, leste e nordeste do Pará têm sol forte, mas pode chover no extremo norte do estado.

No Nordeste do Brasil, o sol predomina e o tempo fica seco em quase toda a Região. Pancadas de chuva ocorrem no litoral entre o Rio Grande do Norte e a região de Salvador.

Alerta para temporais no norte/nordeste do Rio Grande do Sul (inclui região de Porto Alegre), Santa Catarina (exceto litoral e oeste do estado), Paraná, incluindo Curitiba (exceto no oeste/sudoeste do estado), no sul, centro-oeste e noroeste de São Paulo, leste, centro, norte e nordeste de Mato Grosso do Sul

Atenção para chuva moderada a forte, com raios e rajadas de vento que podem ser fortes oeste do Paraná e de Santa Catarina, oeste, centro e sudoeste do Rio Grande do Sul, centro-sul de São Paulo, divisa de Goiás com Mato Grosso do Sul, no oeste e sul de Mato Grosso, no oeste de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, sul, centro e oeste do Amazonas,

Alerta para o ar muito seco, com níveis de umidade do ar entre 12% e 20% no norte/nordeste de Goiás, no Distrito Federal, no Tocantins, no centro-oeste da Bahia, noroeste de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro sul do Maranhão e do Piauí,