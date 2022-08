A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) fará, a partir da próxima 2ª feira (15) até dia 20, mutirão para emissão de carteiras de identidade em Alta Floresta e resolver parte da grande demanda. As 620 vagas disponibilizadas para agendamento do serviços já se esgotaram. O atendimento será no ginásio de esportes “Pezão”, das 7h às 11h30 e das 13h às 17h.

Quatro papiloscopistas e técnicos administrativos de Cuiabá vão fazer os procedimentos com kits biométricos, por meio do qual serão coletadas as fotografias, impressões digitais e assinaturas dos requerentes no momento da solicitação.

Os requerentes devem obrigatoriamente, no dia da ação, estarem munidos de certidão de nascimento original ou cópia autenticada, ou certidão de casamento original ou cópia autenticada, a fim de comprovar seu estado civil atual, devendo estar legível e desprovida de rasuras, omissões e abreviações. Para os requerentes de 2ª via e demais do Estado de Mato Grosso, devem estar com a taxa devidamente quitada, apresentando o boleto no dia do atendimento, ou atestado de hipossuficiência emitido pela Defensoria Pública do Estado.

A primeira via do RG é gratuita (apenas na versão cédula) e, para a emissão das demais vias é cobrada a taxa de R$ 70,09 para a cédula. Já para quem pretende ter o documento de identificação em cartão, o valor cobrado é de R$ 99,53.

A taxa de emissão da segunda via, porém, pode ser isenta caso o morador se enquadre nos critérios de isenção previstos em lei.