A Secretaria de Saúde divulgou nessa terça-feira (09) uma nova chamada (2ª convocação) para o cargo de Agente de Combate as Endemias (ACE), referente ao edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022.

O processo prevê a contratação, por prazo determinado, de Agente de Combate as Endemias (ACE) para atuação em rede municipal de saúde, para atender a necessidade de excepcional interesse público do Município de Alta Floresta. Com 25 vagas e cadastros de reserva.

A segunda chamada se fez necessária. As candidatas abaixo relacionadas precisam se apresentar até o dia 31 de agosto de 2022 na sede da secretaria de saúde nos horários entre as 07h e às 11h e entre às 13h e às 17h, de segunda a sexta-feira.