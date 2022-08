Um idoso de 66 anos está hospitalizado em Alta Floresta desde a manhã de terça-feira, dia 9, quando se envolveu em uma acidente na Rodovia MT-208, cruzamento com a Avenida Teles Pires, em frente à subestação da Energisa.



A vítima que conduzia uma moto Biz saiu do bairro Jardim Universitário com destino à sua Chácara sentido Paranaíta. Mas quando passava em frente ao cruzamento uma Pálio Adventure, conduzida pelo representante de uma universidade invadiu a preferencial e o choque foi violento.

A moto bateu na porta do motorista e o idosos que estava na Biz caiu sangrando muito a face. Testemunhas que passavam no local pararam e retiraram a vítima da pista assim como a motocicleta.

O motorista do carro também estacionou na lateral da MT e aguardou a chegada do Corpo de Bombeiros que chegou pouco tempo depois e levou o idoso para o Pronto Socorro do Hospital Regional.

Na tarde de terça-feira a informação de que exames constataram fratura na região do rosto e que o motoqueiro que é proprietário de uma pequena chácara a cerca de três quilômetros do local do acidente, iria ficar internado para recuperação.

O motorista do carro nada apresentou ferimento. Ele iria procurar a Polícia para registrar o Boletim de Acidente assim como a família da vítima também falou em confeccionar um B.A.