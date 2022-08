O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Alta Floresta deu abertura oficial, na noite de terça-feira (09), a campanha Agosto Lilás, com o objetivo de discutir temas relacionados ao enfrentamento da violência contra as mulheres em suas diversas formas.

A abertura do mês aconteceu na praça da cultura com a iluminação do avião Douglas DC-3 na cor lilás – símbolo da campanha. Estiveram presentes no evento a presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, Elisa Gomes Machado, o secretário de Inovação, Elói Almeida e conselheiras.

A campanha é uma referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, criada em 7 de agosto de 2006 e que, completa em 2022, 16 anos da legislação. Maria da Penha se tornou símbolo da luta contra a violência doméstica após ficar paraplégica em e, consequência das agressões do marido.

A conscientização deve acontecer diariamente, mas no mês de agosto, o Conselho dos Direitos da Mulher em conjunto com a rede de proteção e entidades intensificam o trabalho levando mais informação para o público. Uma agenda foi construída para alcançar mulheres e homens.

Na sexta-feira, foi assinado o protocolo de atendimento multidisciplinar à mulher vítima de violência doméstica e familiar na comarca de Alta Floresta. O protocolo foi assinado pelo prefeito de Alta Floresta e Carlinda, Secretarias de Saúde e Assistência Social, Delegada Regional de Polícia, Delegado de Combate a Violência Doméstica, Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha, Juiz, Defensor e Promotor Público, e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Confira a programação completa:

Atividade: Workshop de Noções básicas de defesa pessoal para mulheres

Data: 12/08

Horário: 19:30 horas

Local: Academia Amazon Combat

Palestra: O papel da mulher na empresa rural, na economia familiar e as oportunidades de renda

Data: 13/08

Horário: 9 horas

Local: Sala de música (Teatro Agostinho Bizinoto)

Palestra: Autoestima na Terceira Idade

Data: 16/08 e 17/08

Horário: 14 horas

Local: CCI – Centro de Convivência dos Idosos

Palestra: Precisamos falar com os homens – os desafios para a igualdade de gênero

Data: 19/08

Horário: 19 horas

Local: a definir

Enceramento do Agosto Lilás

Data: 31/08

Atividade: Blitz Educativa

Horário: 17 horas

Local: Semáforo da Câmara Municipal

Atividade: Aula de Ritbox, Workshop de Muaytay, momento beleza

Horário: 18 horas

Local: Praça da Cultura