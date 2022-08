A operação Guardiões do Bioma foi realizada na tarde de terça-feira (9) em ação conjunta entre o batalhão ambiental da Polícia Militar, Batalhão de Operações especiais e Centro Integrado de Operações Aéreas na região de Nova Bandeirantes.

Foram apreendidos durante a operação, 4 retroescavadeiras, 12 motores destruídos e a prisão de 03 pessoas por porte ilegal de armas. Uma mulher foi presa, suspeita de participação numa área de garimpo ilegal sem licença ou autorização dos órgãos competentes.

Em buscas à barraca da suposta envolvida, foi localizada a suspeita e arma de fogo. A operação tem como foco principal atuar em áreas ilegais de garimpo, além do trabalho preventivo contra queimadas e desmatamento ilegal.

As máquinas apreendidas estão no pátio do setor de obras da prefeitura de Nova Bandeirantes como “Fiel Depositário”