A Amazônia pode ter sido território de uma das civilizações mais antigas do mundo, segundo o resultado do levantamento realizado pela Associação Dakila Pesquisas. Todo estudo, feito em Apiacás, em Mato Grosso (MT), foi pautado através de um sistema de alta tecnologia, o LiDAR (Light Detection And Ranging), afirma a entidade. O equipamento funciona a partir dos pulsos de laser da ferramenta, associada a uso de um avião, é possível penetrar na floresta sem que seja causado danos a vegetação. A live da Dakila, no dia 7 de agosto, afirmou que a localidade teve ação do ser humano.

A mesma tecnologia já foi noticiada pela Nacional Geographic, em 2018, sobre a localização de terraços maias do período megalópole que estão sob a floresta da Guatemala. Na ocasião foram encontradas ruínas de mais de 60 mil casas, palácios, rodovias elevadas e outros recursos arquitetônicos encobertos pela selva do norte daquele país.

De acordo com as pesquisas a área apresenta vários padrões retilíneos e perpendiculares, conceituadas como Linhas de Apiacás, sendo possível ser observados de forma direta, sem uso de alguma ferramenta. A datação com chumbo realizada pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), em Rio Claro (SP), aponta que o agrupamento rochoso apresenta em média 1,5 bilhões de anos.

Todo estudo do Dakila foi custeado com investimentos próprios. A análise autorizada pelo Ministério da Defesa do Brasil, foi feita com a tecnologia LiDAR, sendo executada com o suporte de duas aeronaves. Registros inéditos da localidade foram mostrados no mês de junho. “Estudos científicos mostram que não há falhas geológicas na região, o que descarta ser um padrão natural. Fica nítido que os padrões erosivos atuantes na região durante bilhões de anos construíram formas bem diferentes das identificadas pelo método LiDAR”, explicou o geoarqueólogo, Saulo Ivan Nery, durante live do Dakila Pesquisas.

A Dakila Pesquisas analisou estudos topográficos e das bacias hidrográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Exército Brasileiro para analisar com o material coletado pelo LiDAR, o que confirmou a ação do homem na região estudada. “O mapa das águas mostra que o padrão identificado dos rios é semelhante ao dendrítico, ou seja, não há nenhum padrão de rio retangular ou paralelo que justifique as linhas retilíneas da área, muito menos apoio paisagístico de que o relevo construiu isso”, concluiu Saulo Ivan Nery.

A Associação Dakila Pesquisa está presente na região da Amazônia brasileira, com a distribuição de 16 bases de análises. “Foram mais de 30 anos de pesquisas para chegarmos a este local, que pode ser uma das maiores descobertas dos últimos tempos: Ratanabá, a ‘Cidade Perdida’ na Amazônia Brasileira. Segundo nossos estudos, Ratanabá foi a capital do mundo, construída pela civilização pré-diluviana Muril, e sua extensão vai além da Amazônia Brasileira, com ramificações por todos os continentes do planeta”, detalhou o presidente da Dakila Pesquisas.

A tecnologia LiDAR verificou 95 hectares de Linhas de Apiacás. De acordo com levantamento, a localidade apresenta 30 quadras e 30 ruas. Com representação de 16 quilômetros, esse é o território da rua principal. Cada tem projeção, quando observado o solo, tem em média 50 metros de altura.