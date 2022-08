O homem de 25 anos foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil após receber alta médica nesta quinta-feira (11). O suspeito foi vítima de atropelamento no último final de semana após ser flagrado deixando uma residência onde havia cometido um furto.

Conhecido no meio policial como "Neguinho do Blindex", no último final de semana o suspeito foi colhido por um veículo após deixar a residência onde cometeu um furto. O proprietário foi informado por um vizinho que havia um homem no interior de sua residência, ao chegar em casa percebeu o suspeito deixando no local e acabou atingindo ele com o veículo.



Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados e o suspeito deixado sob cuidados médicos. O suspeito recentemente deixou o sistema penitenciário, após a alta médica permanece a disposição da justiça.