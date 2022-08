Encerram-se nesta sexta-feira (12) as inscrições para o 33º Festival da Canção de Alta Floresta, que oferece cerca de 39 mil de premiação em dinheiro. Os artistas que ainda não se inscreveram tem até meia noite para conseguir uma vaga entre os participantes.

Para isso é preciso acessar link de inscrição por meio do site oficial do município www.altafloresta.mt.gov.br, e preencher o formulário. Este ano o festival homenageia um dos idealizadores do festival Donizete Aparecido de Ramos.

As inscrições que haviam se encerrados no dia 1º foram prorrogadas até o dia 12 de agosto a fim de oportunizar um maior número de participação e ainda abriu inscrições na modalidade interpretação para outros localidades. Cada participante pode concorrer com duas canções.

No regulamento publicado a modalidade interpretação apenas residentes em Alta Floresta poderiam concorrer, com o regulamento aditivo publicado posteriormente poderão concorrer intérpretes de qualquer localidade do Brasil.