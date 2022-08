A Perícia Oficial e Identificação Técnica através da Gerência Regional da Politec de Alta Floresta vem a público esclarecer que a divulgação de imagens das vítimas ocorrido em Nova Monte Verde desde a data do crime (08.08), que circulam em redes sociais, não partiu da instituição.

As imagens foram produzidas durante os trabalhos de remoção das vítimas no local da ocorrência e registradas por terceiros que observavam as ações, e não por servidores da Politec. Divulgar e compartilhar esse tipo de conteúdo é crime previsto por lei.

Esses compartilhamentos desrespeitam não somente as vítimas, mas, também, familiares e amigos que sofrem ainda mais com tamanha publicidade dada à ocorrência causadora de sua dor.

Diante dos fatos, a Gerência Regional da Politec de Alta Floresta registrou um boletim de ocorrência na delegacia do município. A instituição repudia veementemente a prática de divulgação de imagens de cadáveres para terceiros, lamenta o fato e se solidariza com os familiares pelo ocorrido.