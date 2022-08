Após meses trabalhando continuamente na segurança de roteamento a Wavemax Internet entrou para o seleto grupo de empresas no mundo (ao lado de gigantes como Google, Microsoft, Facebook, Netflix e Amazon Web Services) e no Brasil (dentre as mais de 8 mil operadoras) que possuem o selo MANRS (Normas de Acordo Mútuo para Segurança de Roteamento, em tradução livre).

Dentre as empresas brasileiras, apenas 100 (incluindo a Wavemax Internet) possuem as quatro certificações possíveis, o que evidencia segurança máxima no encaminhamento de tráfego na Internet e garante o selo GOLD. Destacando que o MANRS é uma iniciativa global apoiada pela Internet Society (ISOC), que visa a aumentar a segurança de roteamento na internet.

Ele é baseado no conceito de manter a rede segura através do controle da origem, ou seja, se cada um enviar para internet o que é seu, haverá conformidade dos anúncios de rede e, consequentemente, drasticamente menos problemas. O MANRS automatiza processos como assinatura e validação de rotas, eliminando possíveis erros humanos e tornando processos mais confiáveis.

“A certificação MANRS é mais um passo no nosso compromisso de colocar a Wavemax Internet entre as empresas líderes do nosso setor, no que diz respeito à segurança e qualidade nas entregas aos nossos clientes”, afirma o Luiz Cézar Dias Jorge, propritário da Wavemax Internet.

Essa certificação, recebida no dia 01/05/2022, significa o reconhecimento a nível mundial no que diz respeito à segurança e boas práticas para o funcionamento de internet.

“Receber essa certificação significa que nossos processos internos dos times de operações de redes seguem o padrão de conformidade estabelecido pela ISOC, muito incentivado pelo RegistroBR e comitê de boas práticas na internet (BCP). Isso reforça nosso compromisso com a qualidade e segurança aos nossos assinantes lhes proporcionando a tranquilidade de navegação em uma rede segura e estável”, destaca o Coordenador da Operação da Wavemax Internet, Denis Nardo Borges.

Segundo Denis Nardo Borges, coordenador do COR (Central de operação de Rede) do Wavemax Internet, cada vez mais as empresas estão suscetíveis a ataques cibernéticos, o que torna vital reforçar a segurança e poder oferecer isso para os demais usuários dos serviços e das soluções da companhia.

“Para que recebessemos este selo, nos quatro quesitos, foi necessário que passássemos por vários testes, correções, avaliações e validações pelo MANRS”, destaca.

Certificações

Dentre os itens verificados e certificados pelo MANRS estão quatro ações:

Impedir a propagação de informações de roteamento incorretas;

Impedir tráfego com endereços IP de origem falsificados (spoofing);

Facilitar a comunicação operacional global e a coordenação entre os operadores de rede;

Facilitar a validação de informações de roteamento em escala global.

A primeira tem como função dificultar o sequestro de blocos IP e o redirecionamento de tráfego. A segunda impede que os computadores infectados de seus usuários iniciem ataques de amplificação. A terceira permite que equipes de segurança de outras redes avisem caso verifiquem que tráfego malicioso esteja saindo da rede de origem, permitindo a correção disso. Já a quarta facilita a validação de informações de roteamento por outras redes em escala global.

“Com isso, podemos afirmar que, hoje, é bem mais difícil, por exemplo, sequestrar os nossos blocos IP, o que gera mais segurança para nossos usuários”, relata Luiz Cézar.

Além disso, devido a possuir o selo MANRS, a Wavemax Internet agora tem direito de voto em processos de melhorias no MANRS e eleição de membros do conselho.

Quer saber mais sobre esse selo? Então acesse a página do MANRS e fique por dentro de tudo sobre o assunto!

Confira nosso Selo através do endereço: https://www.manrs.org/participant/598/