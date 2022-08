O caso foi relatado pela adolescente a sua avó, que procurou atendimento médico junto ao Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta, onde Conselho Tutelar e Polícia Militar foram acionados. O suspeito de estupro não foi localizado.



Para os militares a adolescente acompanha da avó relatou que no início da tarde de quinta-feira (11) pegou uma carona com o tio para o trabalho, que no caminha desviou o percurso na perimetral Teles Pires, sentido a rodovia MT-208. Próximo ao Lar dos Idosos parou o veículo com as portas trancadas e cometeu o estupro.



Momentos após o ato, o suspeito deixou a adolescente em seu local de trabalho, de onde ela relatou que seguiu para casa a pé no final do dia, que o tio ligou perguntando se ela queria carona de volta para casa, mas ela recusou.



Que somente na tarde desta sexta-feira (12) teve coragem de contar os fatos para a avó, que o tio estava na residência e deixou o local quando a adolescente relatou os fatos. A avó então a levou para o hospital para atendimento médico. Rondas foram realizadas e o suspeito não foi localizado.



Conselho Tutelar acompanhou a vítima e a avó até a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil, onde as devidas providências serão tomadas.