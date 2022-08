O edital é na modalidade de concorrência pública, para definição da empreiteira que deverá realizar 4,4 mil metros de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em ruas e avenidas do bairro Universitário, em Alta Floresta. A licitação está marcada para o próximo dia 22.

Com R$ 5,8 milhões em recursos reunidos de convênios entre governo do Estado e o poder executivo municipal, no programa Mais MT, os serviços irão abranger as avenidas Unemat 1, Unemat 2, rua Isaac Newtom, rua Paulo Freire 1, Paulo Freire 2, rua Carlos Chagas, rua Jorge Amado 1, Jorge Amado 2, Jorge Amado 3, rua Albert Einstein 1 e Albert Einstein 2.

Também são detalhadas no projeto a rua Blásio Schmitz, rua Pitágoras 1, Pitágoras 2, Pitágoras 3, rua Ipezal, rua Palmeiral, rua Coqueiral, rua Oswaldo Cruz, rua Benjamin de Páquia, rua Sônia Faleiros 1, Sônia Faleiros 2, Sônia Faleiros 3, rua Silva Barretos 1, Silva Barretos 2 e Silva Barretos 3.

Os serviços começaram a partir das drenagens superficiais e profundas, com a construção de sistema de galerias, bocas-de-lobo, poços de visita, caixas de passagem, dissipadores de energia projetados para escoar as águas pluviais coletadas nas vias pavimentadas e desembocadas no fundo de vale.

Posteriormente, será executado o revestimento do pavimento constituído por duas aplicações de ligante asfáltica, cada uma coberta por camada de agregado mineral e submetida à compressão. O prazo para início das obras é de 5 dias úteis após assinatura.