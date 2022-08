Entre fardas e flashs, Jadeli Mello , de 35 anos, é Policial Militar há dez anos e divide seu tempo na corporação atuando como influenciadora digital no Instagram e maquiadora artística. “As vezes fada, as vezes bruxa”, a militar se classifica como feminista que produz e compartilha conteúdos sobre sua lida na corporação, moda, beleza, autoajuda e informações sobre violência contra a mulher, promovendo o empoderamento feminino para mais de 37 mil seguidores.

Estimulada pela vontade de fazer diferença, Jadeli iniciou no caminho militar, que, para ela é desafiador, porém gratificante. Para além da estabilidade financeira, pontuou que é necessário pensar muito antes de adentrar na carreira policial. “A responsabilidade é imensa e estamos constantemente sobre pressão”, disse.

Questionada sobre ser uma personalidade feminina no meio da corporação majoritariamente composta por homens, a modelo e militar disse que no começo tudo é delicado e que, até provar sua capacidade para exercer alguma função, as pessoas duvidarão de você.



Por outro lado, ponderou que isso faz parte de visões individuais de alguns colegas e não representa o todo que a corporação acredita. Inclusive, disse que a polícia bem como a sociedade de modo em geral, está se atualizando e se tornando mais inclusiva.



"Existe muita gente dizendo como uma mulher deve ser, fazer ou parecer, mas essa decisão é exclusivamente sua! Não é preciso deixar de ser quem você é para ingressar na carreira militar. Ao contrário precisamos de pessoas exatamente como você! É preciso muita coragem para ser diferente e mais ainda, para fazer a diferença!", disse.



Natural de São Paulo e residente há mais de uma década em Alta Floresta, contou que é “super Mato-grossense... Moro há tantos anos aqui que sou mais daqui do que de qualquer lugar!”.

No município, seu foco principal é a profissão. Hoje, ela está como instrutora do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), atuando nas escolas da cidade, instruindo os mais jovens na prevenção às drogas e violência. “Amo meu trabalho e sou extremamente realizada por ser Policial Militar!”.



Dividindo sua rotina de farda com o cotidiano dos flashs, Jadelli também é modelo, maquiadora e influenciadora digital. Para seus mais de 37 mil seguidores no Instagram, ela compartilha conteúdos do seu dia a dia de “mulher, de mãe e de policial”.



Como Militar, Jadelli promove o empoderamento da mulher, com objetivo de realçar e ser "exatamente o que cada uma de nós é, e escolhe ser", trazendo dicas de segurança, informações e fatos sobre violência doméstica e de gênero. Além disso, fala sobre suas experiências com suas seguidoras, com quem ela compartilha e recebe diversos depoimentos.



Orgulhosa de ser quem é como mulher, com seus defeitos e virtudes, Jadeli promove o autocuidado, autoestima e o amor próprio que, de acordo com ela, é “necessário para desenvolver autoconfiança”.



Sua vida como influenciadora começou anos atrás, aos poucos. Ela fazia maquiagem artística e no decorrer do tempo, seus conteúdos foram tomando forma e o público foi se engajando com suas publicações.