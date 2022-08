O resultado deve ser divulgado entre os dias 19 e 23 de dezembro. De acordo com o Diário Oficial do estado, a rematrícula deve ser feita na unidade escolar pelo estudante maior de idade, pelos pais ou responsável legal.

Uma ficha deve ser preenchida e assinada pelo diretor ou secretário da escola. A opção de ano/série somente deve ser realizada após o resultado do fechamento do ano letivo de 2022. Já a solicitação de matrícula para novos estudantes e alunos pertencentes ao Público Alvo da Educação Especial (PAED) ocorrerá entre os dias 1º e 29 de dezembro por meio do processo Matrícula Web para todas as unidades escolares que constam na portaria e será realizada por meio de um link específico, disponibilizado no site da Secretaria Estadual de Educação.