Um homem de 54 anos foi detido por conduzir veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa, caso registrado pela Polícia Militar por volta das 23h10 na perimetral Rogério Silva, em Alta Floresta.



O homem foi denunciado por um condutor que acionou a policia após presenciar o veículo em Zig zag no trânsito pela avenida Ariosto da Riva, centro do município. O veículo foi abordado na perimetral o condutor confirmou que havia ingerido bebida alcoólica, mas recusou a realização do teste de alcoolemia.



Diante os fatos o home foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.