O acidente aconteceu na tarde deste domingo (15) no bairro Celídio Marques, em Colíder. O condutor perdeu o controle da direção da caminhonete S-10, vindo a se chocar contra o muro, provocando danos materiais no veículo e prejuízos ao proprietário da residência. O condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional com ferimentos leves.

Conforme informações do portal ColiderNews, o condutor seguia para sua residência quando perdeu o controle da direção, passando sobre o meio fio, atingindo um poste de energia elétrica e se chocando contra o muro da residência, com o impacto, a caixa d’água também caiu. O acidente provocou vários prejuízos.

O caso foi registrado pela Guarda Municipal de Trânsito.