“Dia de comemorar porque o início da construção do bloco de zootecnia do IFMT é um presente para Alta Floresta e região”, destacou o prefeito Valdemar Gamba ao visitar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) Campus Alta Floresta para acompanhar o início das obras.

O Bloco de Zootecnia contará com 5 salas de aula, 3 salas de professores e banheiros. A nova estrutura será extremamente importante para o curso de Bacharelado de Zootecnia considerado pela direção do campus como de extrema importante para a região por ter uma demanda crescente.

Atualmente, o curso utiliza o mesmo espaço dos cursos do ensino médio integrado, já formou pelo menos 25 profissionais e agora, com a construção de cinco salas de aulas e um ambiente exclusivo para o curso, o IFMT informou que terá condições de atender pelo menos 170 alunos somente com este curso.

O diretor do IFMT, professor Marcos Peixoto, destacou a parceria com a gestão municipal para viabilizar os recursos necessários que garantirão a execução das obras. "Estamos aqui para agradecer o prefeito Chico Gamba por todo apoio, para que a gente pudesse captar recurso para hoje iniciarmos a obra do bloco de zootecnia, que depois de pronto vai possibilitar liberarmos espaço no pavilhão de ensino para ofertar mais ensino médio para a população de Alta Floresta”, ressaltou.