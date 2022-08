Três menores, sendo de 14, 16 e 17 anos, flagrados fomentando o tráfico de drogas no município de Alta Floresta, estão de volta às ruas. A detenção feita pela Divisão de Repressão a Entorpecente da Delegacia Municipal de Polícia Civil resultou na apreensão de 29 porções pequenas de pasta base de cocaína, outras duas porções maiores do mesmo produto, várias porções grandes de maconha, envelope com 20 selos de LSD e muitos telefones celulares, possivelmente furtados e depois usados como moeda de troca na ‘boca de fumo’.



A Polícia Civil informou que foi feito o pedido de internação dos infratores e a Justiça da Comarca deferiu, mas depois de cinco dias detidos em celas provisórias na Delegacia, os menores foram soltos. A falta de vaga em centros sócio educativos no estado foi argumentação usada.



O fato deixa setor de segurança preocupado, considerando que os infratores já são usados por organizações criminosas para comercializarem droga em área residenciais ou mesmo na frente e até no interior de casas noturnas.