A obra dos sonhos! Assim está sendo classificada a pavimentação asfáltica realizada pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta, com recursos próprios, nas Ruas B-3, H-12, H-13 e Veneranda, nos Setores B e RI, respectivamente.

Luiz Ribeiro mora na Rua H-12 desde 1994. Mesmo sem ter asfalto na rua ele decidiu comprar o terreno e investiu R$ 300 mil na construção da residência porque tinha a esperança de que o asfalto não demoraria tanto para ser construído principalmente porque seu imóvel está localizado praticamente no centro da cidade. Ledo engano. Hoje, 28 anos depois ele comemora a conclusão da tão sonhada pavimentação asfáltica.

"O sentimento é de alegria. A gente sempre via asfalto indo para outros locais, mas aqui que está praticamente no centro o asfalto não chegava. Entrava e sai prefeito e nada, na época de campanha prometiam, mas nada acontecia e a gente ia ficando cada vez mais esquecido, agora temos o prefeito Chico Gamba que não prometeu e fez. Então, quero parabenizar o Chico pelo brilhante trabalho que ele está fazendo na cidade, inclusive na minha rua, este asfalto é a realização de um sonho de 40 anos", destacou.

Para pavimentar as quatro ruas, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta está investindo recursos próprios. Além de acabar com o problema provocado pela poeira e lama, as obras irão promover a valorização dos imóveis. "Agora a minha casa vai valorizar mais. A área da minha casa não vai mais sujar de lama quando eu entrar com o carro. Então, quero agradecer e parabenizar o Chico e o vereador Pitoco que trouxeram o asfalto para nós", disse Luiz Ribeiro.

O vereador Derci Paulo Trevisan destacou que mora nos setores RI e B há 43 anos e desde o primeiro mandato como vereador cobrou do poder público a pavimentação asfáltica para proporcionar melhorias na qualidade de vida dos moradores.

"Toda vida morei nesse setor e sempre foi uma luta dos moradores, em 1999 conseguimos asfaltar algumas ruas do bairro em parceria com a prefeitura e agora estamos concluindo essas ruas depois de tanto tempo. Então valeu muito à pena a nossa luta, quero parabenizar a administração do prefeito Chico Gamba porque em menos de dois anos estamos concluindo o asfalto nestas ruas. Então, a alegria dos moradores é a minha alegria, porque sou conhecedor do sofrimento desses moradores durante mais 40 anos", disse Pitoco.