O Governo de Mato Grosso realizou nesta quinta-feira (18.08) a licitação para a construção da maior ponte de concreto do Estado e uma das maiores do Centro-Oeste. Com 1.360 metros de extensão, a ponte sobre o Rio Juruena vai eliminar um obstáculo para o desenvolvimento das regiões Norte e Noroeste, ligando a MT-208 (Alta Floresta, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde) até a MT-170 (Aripuanã, Colniza, Juruena e Cotriguaçu) pela MT-208.

A licitação foi vencida pelo Consórcio Juruena, liderado pela empresa Conata Engenharia, com uma proposta de R$ 252.832.046,27, o que representa um desconto de 12,97% em relação ao orçamento inicial da obra, que era de R$ 290,5 milhões. Agora, o Consórcio vencedor tem até a próxima segunda-feira para entregar a documentação necessária para dar prosseguimento ao processo de contratação. A obra compreende ainda a pavimentação de 59 quilômetros da rodovia.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, destaca o grande investimento na construção de pontes que foi realizado pela gestão Mauro Mendes. Desde 2019 o governador entregou 100 novas pontes e outras 90 estão em execução. Além disso, há 24 que estão em processo de contratação, o que representa um investimento total de R$ 1,2 bilhão em quatro anos.

“Investir em pontes de concreto é investir na eliminação de um obstáculo para o desenvolvimento e na qualidade de vida da população. Quando você elimina uma ponte de madeira ou uma balsa, você beneficia toda a população, seja o estudante, o comerciante, ou o produtor rural, que tem garantidos o seu direito de ir e vir”.

Além disso, mais 105 pontes já estão em projeto dentro da Sinfra-MT e outros projetos serão licitados. O secretário lembra que o objetivo do governador Mauro Mendes para os próximos quatro anos é entregar 120 pontes de concreto com mais de 50 metros em todas as regiões do Estado.

Marcelo de Oliveira ainda destaca o programa de substituição de pontes de madeira por aduelas de concreto, em que o governo adquire as aduelas e realiza convênios com os municípios para que eles realizem as obras.

“Eu vejo alguns candidatos prometendo realizar um trabalho que o governador Mauro Mendes já está fazendo. Até o momento já são pelo menos 650 pontos, em diversos municípios, nos quais as aduelas estão sendo instaladas. Nos próximos quatro anos o objetivo é substituir mil pontes por aduelas, além de eliminar todas as pontes de madeira da Transpantaneira. Esse é um Governo diferenciado, que pensa no bem-estar da população e no desenvolvimento regional”, completou Marcelo.