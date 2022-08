Um homem, morador do município de Apiacás, está internado no Hospital Regional de Alta Floresta, com fratura no braço esquerdo, perfuração no pulmão e outros ferimentos pelo corpo. Ele, segundo a Polícia Civil, foi alvo de um chamado ‘salve’. O crime aconteceu dia 12 e um menor de 16 anos foi apreendido.



De acordo com as informações, a vítima foi capturada na cidade de Apiacás e levada por alguns elementos até o terreno onde tem a construção. Lá começaram a lhe espancar, usando inclusive pedaços de madeira, provocando ferimentos e sangramento por todo o corpo.



Depois do crime, os suspeitos que seriam de uma facção criminosa, saíram do local. Mas um menor foi identificado e depois capturado. Ele já tem um histórico policial e é considerado perigoso. A Justiça essa semana pediu sua internação e ele que tinha sido transferido para uma cela provisória em Alta Floresta, foi recambiado para um centro sócio educativo em Sinop.



A Polícia Civil em Apiacás segue apurando o envolvimento de outros integrantes.