A dupla com 25 e 27 anos foi conduzida após abordagem durante a operação “Lei Seca” lançada na noite desta sexta-feira (19) em Alta Floresta. Em posse das mulheres foi localizado produto entorpecente, teste de alcoolemia realizado constatada a embriagues da condutora. Ambas conduzidas por desacato e tráfico de influência.

Conforme registro da Polícia Militar, a abordagem aconteceu no centro do município, a dupla seguia em uma motocicleta na barreira a condutora perguntou se poderia passar, foi orientada a passar e estacionar mais a frente para fiscalização. No momento da abordagem uma das suspeitas se alterou e indagou a guarnição militar sobre “quem o Sargento era e que era filha do subtenente PM ‘X’”.

A dupla apresentava odor etílico, foi solicitado que descessem do veículo, quando a suspeita insistiu em dizer que é filha de militar chamando um dos policiais de “policial idiota”. Diante o fato foi solicitado a presença de policiais femininas para a busca pessoal nas suspeitas, foi encontrado nos pertences da condutora uma porção de substancia análoga a maconha.

Foi então realizado o teste de alcoolemia na condutora, que constatou 0,63mg/l. A dupla foi conduzida à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.