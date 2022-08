Uma mulher de 25 anos acionou a Polícia Militar após ser ameaçada de morte e agredida com pauladas pelo ex convivente, que invadiu a casa e danificou sua motocicleta. Caso registrado na manhã deste domingo (21), o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.

A guarnição foi acionada por volta das 06h no bairro Cidade Alta, onde a mulher relatou que há dois meses está separada do suspeito, que nesta madrugada o suspeito chegou em sua residência batendo na porta pedindo para entrar, na negativa da vítima, o suspeito acabou arrombando a porta.

Em posse de uma faca iniciou ameaças de morte contra a vítima e começou a quebrar a sua motocicleta, ao tentar impedir a ação, o suspeito em posse de um pedaço de madeira agrediu a mulher.

O suspeito de 23 anos foi detido e encaminhado à Delegacia.