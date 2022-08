As obras de pavimentação do primeiro trecho da rodovia MT-325 sentido Pista do Cabeça estão em andamento desde o primeiro semestre e fazem parte do planejamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), para criar uma ligação por via asfaltada entre os municípios de Alta Floresta e Juara. A obra irá custar mais de R$ 20 milhões.

A vereadora Leonice Klaus dos Santos e os vereadores Tuti, presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Francisco Ailton dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva, o Naldo da Pista, visitaram a obra neste fim de semana para acompanhar o andamento dos trabalhos de preparação da terraplanagem e da base.

Conforme os vereadores, serão pavimentados 20,32 km na MT-325. A obra irá custar R$ 19.685.124,00.

Para os vereadores, a pavimentação da rodovia vai impactar positivamente no desenvolvimento econômico de Alta Floresta principalmente por impactar diretamente na melhoria da logística de transporte da produção.