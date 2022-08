O madeireiro Amadeu Quadro Júnior, que atua na região de Juína (750 KM de Cuiabá), conseguiu sair da prisão após decisão da 7ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça (TJMT). Ele estava preso desde setembro de 2021, acusado de ser o operador de um esquema de sonegação de impostos, e é suspeito de ter criado 11 “empresas fantasmas” para pôr em prática as fraudes.

A informação foi revelada pelo desembargador da Segunda Câmara Criminal do TJMT, Pedro Sakamoto, durante a sessão de julgamento do colegiado, ocorrida na manhã da última quarta-feira (17). A Segunda Câmara Criminal julgou um habeas corpus ingressado pelo madeireiro, que pedia sua liberdade e o trancamento da ação penal – na prática, o arquivamento dos autos.

O desembargador Pedro Sakamoto é o relator do pedido e informou que não poderia tirar Amadeu da prisão pois ele já estava solto, tornando prejudicada a solicitação. Já em relação ao trancamento da ação penal, Pedro Sakamoto não atendeu ao pedido, mantendo o processo que apura a suposta sonegação de impostos do setor madeireiro na região de Juína.

De acordo com informações do processo, pelo menos 11 empresas de fachada teriam sido criadas por Amadeu Quadro Júnior em nomes de “laranjas” - Fort Madeiras, Diomar de F. Silva Madeiras, Diomar de F. Silva – Transportes, D. de F. Silva, LG Comércio de Madeiras, Amadeu Q Junior Madeiras, E. S. Fabiano – Transportes, L. S. da Silva Transportes, Rabelo Transportes Eireli, L. N. Paulino de Almeida e Anderson Caetano Reis.

As empresas de fachada eram utilizadas para “alocação” de débitos fiscais, que não eram pagos, livrando Amadeu Quadro Júnior de pagar os impostos. “Segundo apurado, o esquema criminoso constituía na suposta criação e/ou registro de empresas de fachada em nome de terceiros, para alocação dos débitos tributários provenientes do comércio de madeiras, com o propósito de frustrar a exação tributária”, diz trecho da denúncia.

Os eventuais danos aos cofres públicos não foram revelados.