O presidente Jair Bolsonaro (PL) reforçou, ontem, apoio a candidatura à reeleição do governador Mauro Mendes (UB) ao participar de uma live no tradicional evento de aniversário da Igreja Batista Nacional (IBN) Shallon, em Alta Floresta.

O presidente agradeceu as manifestações de apoio e e pediu votos a Mauro, ao senador Wellington Fagundes (PL) e aos demais candidatos da coligação. O governador e o senador estavam no evento. “Um abraço pro Mauro, que vai pra reeleição, o Mauro Mendes, pro Wellington que também vai para a reeleição, e para todos os nossos amigos. Espero que possamos caminhar juntos por mais quatro anos”, disse o presidente, na mensagem exibida em um telão. Ele concorre à reeleição com apoio de Mauro Mendes.

O governador foi recepcionado pelo prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba ( que também lhe apoia na disputa ao governo), e demais lideranças e prestigiou as comemorações da igreja. Os pastores também fizeram oração pela recuperação da saúde da primeira dama, Virginia Mendes.

Diversas lideranças acompanharam Mauro, como os senadores Jayme Campos (UB) e Margareth Buzetti (PP), o ex-senador Cidinho Santos (UB) e deputados.