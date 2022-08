Uma moto XRE de cor vermelha, placa RAT 9H58 foi tomada em roubo na noite de domingo na Avenida Ariosto da Riva, em Alta Floresta. O dono do veículo é um jovem trabalhador. A vítima de 19 anos saía do serviço por volta das 23:30 quando uma dupla em uma moto Biz vermelha e mais um indivíduo com uma motocicleta Bros também da mesma cor o cercaram e cometeram o assalto.



O jovem foi o último a deixar o serviço. Momentos antes, uma colega de trabalho ainda o ajudou a fechar a porta do estabelecimento próximo ao setor A. Depois a testemunha saiu com o namorado. Já o dono da XRE foi em direção à sua motocicleta e assim que encostou no veículo já chegou a Biz vermelha com dois ocupantes. Ele iria tentar fugir, mas chegou em seguida a Bros e avançou para cerca-lo.



No Boletim narrado pela PM o jovem conta os elementos o ameaçaram dizendo “desce da moto se não você vai morrer”. Foi naquele momento que um dos ladrões jogou a moto para cima dele e o derrubou no chão enquanto outro elemento pegou sua motocicleta e saiu tomando rumo ignorado.



A moto roubada está avaliada entre 18 e 20 mil reais e conforme informações, a vítima ainda está pagando. O caso foi registrado pela PM e já encaminhado para investigação da Polícia Civil