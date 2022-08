A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, por meio do setor de Fiscalização e Tributos, divulga o Valor da Terra Nua (VTN) para o exercício de 2022. De acordo com o responsável pelo setor de Fiscalização e Tributos, Paulo Sergio Medeiros, os valores servem como referência de preço para a declaração do Imposto Territorial Rural (ITR).

O valor da Terra Nua é um dos principais itens da declaração do ITR. Do VTN, são deduzidas automaticamente pelo programa, as áreas não tributáveis (áreas de preservação permanente, reserva legal e demais áreas de preservação ambiental), chegando ao Valor da Terra Nua tributável (VTN), que é a base do cálculo do ITR, apurado por propriedade.

O período de realização da declaração do ITR teve início em 15 de agosto e segue até o dia 30 de setembro de 2022. É orientado que o contribuinte procure um escritório de contabilidade de sua confiança.

O VTN pode ser acessado AQUI.