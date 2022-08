Três pessoas for conduzidas à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para prestar esclarecimentos após o funcionário de um motel acionar a Polícia Militar denunciando que os usuários não pagaram o uso do quarto e nem o consumo no local.



O fato foi registrado na manhã desta segunda-feira (22) no município de Alta Floresta, uma mulher e dois adolescentes acabaram conduzidos. O trio chegou ao motel, localizado na rodovia MT-208, na área urbana do município, após o uso não possuíam dinheiro para pagar.



A guarnição identificou que dois envolvidos eram menores, diante os fatos o caso foi registrado como corrupção de menores.