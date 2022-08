A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), em conjunto com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), identificou e prendeu o proprietário de um sítio por desmatamento de vegetação nativa em Paranaíta (851 km de Cuiabá).

A ação integrada, realizada na segunda-feira, 22 de agosto, faz parte da operação “Amazônia”, e resultou na apreensão de trator, motosserra e escavadeira hidráulica. Durante diligências em pontos provenientes de alerta de desmate do satélite Planet, os policiais civis e os fiscais da Sema se depararam com o desmate ocorrendo na área, e surpreenderam o dono do sítio utilizando maquinários para derrubada da vegetação nativa.

Diante dos fatos, o proprietário do local, de 58 anos, e três homens contratados por ele foram levados até a Delegacia de Paranaíta para esclarecimentos. Os materiais, maquinários e equipamentos também foram apreendidos pela Sema.

O proprietário foi preso em flagrante por crime ambiental contra a flora (desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta em terras de domínio público, ou devolutas).