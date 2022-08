O mutirão de Teledermatologia teve inicio nesta segunda-feira (22) no PSF 2 com os profissionais enfermeiras, Técnico de Enfermagem e Médico no atendimento. A teledermatologia é um dos serviços de telediagnóstico ofertados pelo Núcleo Técnico Científico de Telessaúde Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Saúde aos municípios de Mato Grosso.

Trata-se de um modelo funcional de diagnóstico em dermatologia via internet, ferramenta para Atenção Básica com sugestão de conduta clínica e qualificação do encaminhamento. Os laudos da teledermatologia fazem parte da Oferta Nacional de Telediagnóstico (ONTD), que integram o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes coordenado pela SGETS/Ministério da Saúde. Trata-se de um processo inovador que possibilita a realização, de forma organizada, com qualidade e baixo custo, de exames diagnósticos em nível nacional.

O objetivo é melhorar significativamente a oferta de determinados exames, principalmente em locais remotos do país com dificuldade de acesso à atenção especializada, utilizando dispositivos de Telemedicina/Telessaúde, neste caso um aparelho chamado Dermatoscópio.

O exame realizado com este aparelho é denominado Dermatoscopia. A dermatoscopia é um procedimento não invasivo, realizado por meio do Dermatoscópio (uma espécie de microscópio portátil que oferece um aumento fixo de dez vezes) para avaliar pintas e manchas, e prevenir alguns tipos de câncer de pele, diferenciando as pintas benignas das lesões de risco.

O dermatoscópio é conectado a uma câmera digital ou tablet, que proporciona o registro das manchas/lesões, e posteriormente, as imagens são encaminhadas para análise de dermatologistas.