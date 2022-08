O caso foi registrado pela Polícia Militar na noite de ontem (23) após seguranças do bairro planejado, localizado na rodovia MT-208, conterem a dupla que realizava manobras em alta velocidade pelas ruas do setor. A dupla foi encaminhada à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.



Conforme registro, por volta de 00h10 os seguranças do bairro identificaram duas motocicletas que seguiam em alta velocidade pelas ruas, ao tentar abordar os suspeitos, eles fugiram e tentaram se esconder em uma construção, onde foram contidos e a polícia acionada.



No local os militares identificaram que o jovem contidos, um deles com 19 anos faz uso de tornozeleira eletrônica e que estava fora do horário na rua, descumprindo medida. A segunda suspeita é uma adolescente de 17 anos, recaindo sobre o jovem a corrupção de menores.

O caso foi registrado e encaminhado para as providências.